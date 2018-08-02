Günün ilk yarısında değer kazanan hisse

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde kazandıran tek hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranı şöyle:
(BIST 100) Tek Kazandıran Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 6,08 5,95 2,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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