Günün ilk yarısında değer kazanan hisse

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde kazandıran tek hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranı şöyle:

(BIST 100) Tek Kazandıran Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 6,08 5,95 2,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

