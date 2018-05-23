Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 5,56 5,47 1,65 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,58 6,48 1,54 Vakıflar Bankası 5,99 5,90 1,53 Halkbank 7,98 7,88 1,27 Halk GMYO 0,84 0,83 1,20 Enka İnşaat 5,05 5,00 1,00 Garanti Bankası 9,29 9,25 0,43 Soda Sanayii 5,46 5,44 0,37 Ege Endüstri 317,60 316,50 0,35 Eczacıbaşı İlaç 3,69 3,68 0,27 Deva Holding 3,89 3,88 0,26 Akbank 8,57 8,55 0,23 Koza Altın 46,28 46,24 0,09 Ford Otosan 60,85 60,80 0,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

