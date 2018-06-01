Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen 10 HisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Flap Kongre Toplantı Hiz.5,275,044,56Ford Otosan65,1064,001,72Ereğli Demir Çelik11,3411,230,98Doğuş Otomotiv7,267,210,69Karsan Otomotiv1,631,620,62TAV Havalimanları22,0621,940,55Şişe Cam4,003,980,50Tekfen Holding15,2015,140,40Anadolu Cam2,572,560,39Soda Sanayii5,325,310,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

