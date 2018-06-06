Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 7 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,01 6,10 14,92 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 Netaş Telekom. 9,11 8,88 2,59 İpek Doğal Enerji 7,65 7,49 2,14 Metro Holding 1,09 1,08 0,93 Ayen Enerji 3,82 3,81 0,26 Tekfen Holding 15,06 15,05 0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

