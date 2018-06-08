Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 18,37 17,54 4,73 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 Trakya Cam 4,14 4,02 2,99 Deva Holding 3,85 3,77 2,12 Çemaş Döküm 2,34 2,32 0,86 Şişe Cam 4,20 4,17 0,72 Tekfen Holding 15,20 15,10 0,66 Petkim 4,56 4,53 0,66 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,62 1,61 0,62 Enerjisa Enerji 6,60 6,56 0,61 Galatasaray Sportif 1,72 1,71 0,58 Yapı ve Kredi Bank. 2,64 2,63 0,38 Türk Telekom 5,33 5,31 0,38 Soda Sanayii 5,43 5,41 0,37 Kartonsan 249,50 249,00 0,20 Fenerbahçe Futbol 36,84 36,78 0,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

