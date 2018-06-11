Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 5,85 5,59 4,65 Halk GMYO 0,76 0,75 1,33 Türk Hava Yolları 13,60 13,47 0,97 Kartonsan 251,60 249,50 0,84 Net Holding 1,67 1,66 0,60 Kipa Ticaret 1,97 1,96 0,51 Enka İnşaat 4,22 4,21 0,24 ASELSAN 21,38 21,34 0,19 Fenerbahçe Futbol 35,24 35,22 0,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

