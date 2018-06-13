Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,63 3,45 5,22 Halk GMYO 0,78 0,75 4,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,35 5,20 2,88 Kardemir (D) 4,11 4,01 2,49 Mavi Giyim 40,84 40,04 2,00 Pegasus 24,60 24,22 1,57 Ak Enerji 0,69 0,68 1,47 Türk Hava Yolları 13,40 13,25 1,13 TAV Havalimanları 22,32 22,08 1,09 Halkbank 7,24 7,17 0,98 Şekerbank 1,15 1,14 0,88 Doğuş Otomotiv 6,99 6,93 0,87 ASELSAN 21,38 21,26 0,56 Arçelik 15,74 15,66 0,51 Ereğli Demir Çelik 10,66 10,61 0,47 İş Bankası (C) 5,79 5,77 0,35 Turkcell 11,68 11,65 0,26 Garanti Bankası 8,38 8,37 0,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

