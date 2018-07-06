Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) YükselenlerKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk Telekom5,655,277,21Çemtaş5,935,723,67Işıklar Enerji Yapı Hol.0,290,283,57Global Yat. Holding3,633,552,25Aselsan26,0825,581,95T. Halk Bankası7,717,591,58Tekfen Holding17,9417,671,53Şekerbank1,331,311,53Çemaş Döküm2,282,251,33Turkcell12,8812,721,26Doğan Holding1,061,050,95Koza Altın43,6843,300,88Şok Marketler8,738,690,46Borusan Mannesmann9,389,340,43Odaş Elektrik5,465,450,18Göltaş Çimento48,7248,680,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

