Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 7 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 6,27 5,73 9,51 Otokar 80,45 78,35 2,68 Tümosan Motor ve Traktör 5,94 5,82 2,06 Çemtaş 5,90 5,79 1,90 Global Yat. Holding 3,68 3,66 0,55 Anadolu Cam 2,87 2,86 0,35 Ereğli Demir Çelik 10,65 10,64 0,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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