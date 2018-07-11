Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 9,12 8,86 2,93 Kardemir (D) 4,93 4,83 2,07 Özderici Gayrimenkul 5,60 5,50 1,82 Tekfen Holding 18,13 17,82 1,74 Çemtaş 5,93 5,85 1,37 Trakya Cam 4,33 4,28 1,17 Bim Mağazalar 67,80 67,25 0,82 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,88 6,83 0,73 Deva Holding 4,12 4,10 0,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

