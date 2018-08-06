Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Yükselen 15 HisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Işıklar Enerji Yapı Hol.0,260,254,00ICBC Turkey Bank5,585,403,33Petkim4,544,412,95Doğan Holding1,131,111,80Pegasus30,5030,101,33Eczacıbaşı İlaç3,553,511,14Soda Sanayii6,596,521,07Enka İnşaat4,804,760,84Hürriyet Gzt.1,341,330,75Aksa11,4211,350,62Afyon Çimento5,675,640,53Kipa Ticaret2,472,460,41MLP Sağlık14,5014,450,35Koza Altın44,8044,700,22Alarko GMYO45,2845,200,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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