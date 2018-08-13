Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 7,17 6,80 5,44 Tekfen Holding 21,24 20,20 5,15 Enka İnşaat 5,26 5,01 4,99 Şişe Cam 5,45 5,20 4,81 Kordsa Teknik Tekstil 8,77 8,50 3,18 Alarko GMYO 47,50 46,30 2,59 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,85 4,75 2,11 Hürriyet Gzt. 1,32 1,30 1,54 Good-Year 3,73 3,68 1,36 Ford Otosan 57,70 57,35 0,61 Anadolu Cam 3,37 3,35 0,60 Petkim 5,82 5,80 0,34 Trakya Cam 4,19 4,18 0,24 Turkcell 12,24 12,22 0,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

