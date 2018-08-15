FİNANS

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 13:37 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,52 2,25 12,00 Yataş 4,32 3,96 9,09 İhlas Holding 0,37 0,35 5,71 Emlak Konut GMYO 1,87 1,78 5,06 Ereğli Demir Çelik 11,56 11,22 3,03 Galatasaray Sportif 1,56 1,52 2,63 Koç Holding 14,64 14,35 2,02 Beşiktaş Futbol Yat. 2,20 2,16 1,85 Net Holding 1,97 1,94 1,55 Ak Enerji 0,66 0,65 1,54 GSD Holding 0,68 0,67 1,49 Özderici GMYO 7,20 7,10 1,41 Mavi Giyim 22,72 22,48 1,07 T. Halk Bankası 6,00 5,94 0,99 Ford Otosan 59,85 59,45 0,67 Trakya Cam 4,61 4,59 0,44 Tüpraş 125,00 124,50 0,40 Vestel 8,74 8,73 0,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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