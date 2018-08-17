Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 19,19 18,43 4,12 TAV Havalimanları 25,62 24,82 3,22 Soda Sanayii 6,80 6,64 2,41 Tüpraş 119,20 116,50 2,32 Şişe Cam 5,10 5,03 1,39 Koç Holding 14,49 14,33 1,12 Ereğli Demir Çelik 10,52 10,43 0,86 Trakya Cam 4,22 4,20 0,48(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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