Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 136,20 132,20 3,03 Soda Sanayii 7,23 7,11 1,69 Alarko Holding 2,50 2,46 1,63 Tekfen Holding 22,02 21,68 1,57 Ford Otosan 66,85 66,00 1,29 Kordsa Teknik Tekstil 9,83 9,71 1,24 Çemaş Döküm 3,33 3,30 0,91 Şok Marketler 8,96 8,90 0,67 Polisan Holding 6,66 6,65 0,15 Borusan Mannesmann 8,51 8,50 0,12 Turkcell 11,66 11,65 0,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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