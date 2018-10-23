Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,20 4,92 5,69 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 Tekfen Holding 23,40 23,04 1,56 İş Fin.Kir. 2,53 2,51 0,80 Tüpraş 133,70 133,00 0,53 Halkbank 6,88 6,85 0,44 Ereğli Demir Çelik 9,89 9,85 0,41 İskenderun Demir Çelik 8,23 8,22 0,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

