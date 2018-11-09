Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen 20 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,96 3,66 8,20 Ülker Bisküvi 16,03 15,35 4,43 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,28 3,57 İhlas Holding 0,30 0,29 3,45 İş Fin.Kir. 2,51 2,43 3,29 Anel Elektrik 1,92 1,86 3,23 Şok Marketler 10,94 10,74 1,86 Sasa Polyester 8,62 8,49 1,53 Türk Hava Yolları 14,86 14,65 1,43 Soda Sanayii 7,40 7,30 1,37 Hürriyet Gzt. 0,81 0,80 1,25 Metro Holding 0,83 0,82 1,22 Turkcell 11,78 11,65 1,12 Enka İnşaat 4,67 4,63 0,86 Net Holding 2,11 2,10 0,48 Arçelik 16,22 16,16 0,37 ICBC Turkey Bank 6,89 6,87 0,29 Pegasus 22,26 22,22 0,18 Polisan Holding 6,34 6,33 0,16 Ege Endüstri 382,40 381,80 0,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

