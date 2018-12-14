Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen 9 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,41 12,20 Polisan Holding 5,16 5,02 2,79 Tekfen Holding 21,32 20,96 1,72 Göltaş Çimento 39,02 38,46 1,46 Şok Marketler 11,07 10,94 1,19 Tüpraş 122,10 120,70 1,16 Fenerbahçe Futbol 6,72 6,66 0,90 İş Fin.Kir. 5,02 4,99 0,60 Koç Holding 14,33 14,25 0,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

