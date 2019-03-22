Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen 7 Hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Albaraka Türk1,941,892,65Ford Otosan49,2048,860,70Verusa Holding20,9820,840,67Bim Mağazalar79,8579,450,50Turkcell13,3813,340,30TAV Havalimanları23,4023,340,26Çelebi72,3072,250,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

