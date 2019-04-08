Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hürriyet Gzt. 0,88 0,85 3,53 Alarko GMYO 42,56 41,76 1,92 Verusa Holding 21,10 20,80 1,44 Karsan Otomotiv 1,55 1,53 1,31 Tekfen Holding 23,42 23,12 1,30 Trabzonspor Sportif 0,94 0,93 1,08 Halkbank 6,40 6,34 0,95 Enerjisa Enerji 5,35 5,30 0,94 İş Fin.Kir. 7,56 7,51 0,67 Şok Marketler 9,21 9,17 0,44 Ereğli Demir Çelik 9,40 9,39 0,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

