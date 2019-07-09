Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 5,62 5,48 2,55 Enka İnşaat 5,84 5,71 2,28 Tüpraş 115,60 113,10 2,21 Bim Mağazalar 86,25 84,95 1,53 Turkcell 12,76 12,57 1,51 İndeks Bilgisayar 6,97 6,87 1,46 Hürriyet Gzt. 0,75 0,74 1,35 Park Elek.Madencilik 2,64 2,61 1,15 Parsan 14,74 14,62 0,82 Çelebi 96,75 96,30 0,47 Enerjisa Enerji 5,88 5,86 0,34 İttifak Holding 6,07 6,05 0,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

