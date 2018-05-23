FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 3,19 3,38 -5,62 İhlas Holding 0,34 0,36 -5,56 Odaş Elektrik 4,41 4,66 -5,36 Datagate Bilgisayar 5,41 5,68 -4,75 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,72 1,80 -4,44 Turkcell 12,44 13,01 -4,38 Global Yat. Holding 3,73 3,90 -4,36 Ayen Enerji 3,56 3,72 -4,30 Alarko Holding 4,89 5,08 -3,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,28 3,38 -2,96 Petkim 4,70 4,84 -2,89 Metro Holding 1,05 1,08 -2,78 Pegasus 25,88 26,58 -2,63 Arçelik 16,48 16,92 -2,60 Turcas Petrol 1,89 1,94 -2,58 Tümosan Motor ve Traktör 5,18 5,31 -2,45 Tofaş Oto. Fab. 23,42 24,00 -2,42 Anel Elektrik 2,45 2,51 -2,39 Galatasaray Sportif 2,06 2,11 -2,37 Bera Holding 2,09 2,14 -2,34(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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