Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 42,64 45,14 -5,54 Trakya Cam 4,21 4,36 -3,44 Odaş Elektrik 4,69 4,85 -3,30 Anadolu Cam 2,78 2,87 -3,14 Metro Holding 1,02 1,05 -2,86 Yataş 24,80 25,52 -2,82 İhlas Holding 0,36 0,37 -2,70 Ayen Enerji 3,45 3,54 -2,54 Koç Holding 14,70 15,06 -2,39 Şişe Cam 4,24 4,34 -2,30 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,64 5,75 -1,91 Garanti Bankası 9,35 9,53 -1,89 Turkcell 13,00 13,25 -1,89 Borusan Mannesmann 9,63 9,81 -1,83 Netaş Telekom. 9,84 10,00 -1,60 Tofaş Oto. Fab. 24,60 25,00 -1,60 Akbank 8,66 8,80 -1,59 Anel Elektrik 2,53 2,57 -1,56 Sinpaş GMYO 0,64 0,65 -1,54 Tümosan Motor ve Traktör 5,18 5,26 -1,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

