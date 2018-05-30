Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 6,11 6,43 -4,98 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,40 5,58 -3,23 İhlas Holding 0,35 0,36 -2,78 Anadolu Efes 25,14 25,80 -2,56 Ford Otosan 64,90 66,60 -2,55 Bim Mağazalar 70,15 71,60 -2,03 İş GMYO 1,06 1,08 -1,85 Netaş Telekom. 9,50 9,67 -1,76 Ülker Bisküvi 17,70 18,00 -1,67 Turkcell 12,74 12,93 -1,47 Koza Madencilik 8,42 8,54 -1,41 Türk Traktör 57,90 58,70 -1,36 Tüpraş 106,60 108,00 -1,30 GSD Holding 0,77 0,78 -1,28 Arçelik 16,96 17,16 -1,17 MLP Sağlık 16,00 16,14 -0,87 Koza Altın 49,28 49,70 -0,85 Sabancı Holding 9,64 9,72 -0,82 Deva Holding 3,97 4,00 -0,75 Yataş 24,68 24,86 -0,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

