Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ayen Enerji 3,76 3,93 -4,33 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,83 3,99 -4,01 Odaş Elektrik 4,47 4,65 -3,87 Fenerbahçe Futbol 41,48 43,14 -3,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,27 -3,70 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,16 5,32 -3,01 Vakıflar Bankası 5,58 5,75 -2,96 İhlas Holding 0,35 0,36 -2,78 GSD Holding 0,74 0,76 -2,63 Yapı ve Kredi Bank. 4,17 4,28 -2,57 Turkcell 12,30 12,61 -2,46 Garanti Bankası 9,25 9,48 -2,43 Kardemir (D) 4,84 4,96 -2,42 Kipa Ticaret 2,09 2,14 -2,34 Karsan Otomotiv 1,69 1,73 -2,31 Ford Otosan 64,35 65,85 -2,28 Tofaş Oto. Fab. 25,20 25,76 -2,17 Migros Ticaret 20,02 20,46 -2,15 Akbank 8,25 8,42 -2,02 İş Bankası (C) 6,16 6,28 -1,91(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

