Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Teknosa İç ve Dış Ticaret3,523,69-4,61GSD Holding0,680,71-4,23Anadolu Efes24,1625,20-4,13Garanti Bankası8,558,91-4,04Aksa Enerji3,904,06-3,94Ayen Enerji3,483,61-3,60Gözde Girişim2,953,06-3,59Doğtaş Kelebek Mobilya1,631,69-3,55İhlas Gayrimenkul1,091,13-3,54Sasa Polyester10,2710,63-3,39Akbank7,768,03-3,36Turcas Petrol1,791,85-3,24Global Yat. Holding3,613,73-3,22Sinpaş GMYO0,610,63-3,17Fenerbahçe Futbol39,3640,64-3,15Banvit12,2812,67-3,08Kipa Ticaret2,012,07-2,90İhlas Holding0,350,36-2,78Metro Holding1,071,10-2,73Sabancı Holding9,119,33-2,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

