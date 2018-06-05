Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,26 -3,85 Fenerbahçe Futbol 41,02 42,40 -3,25 ICBC Turkey Bank 5,07 5,24 -3,24 İpek Doğal Enerji 7,55 7,79 -3,08 İhlas Holding 0,33 0,34 -2,94 Kardemir (D) 4,68 4,82 -2,90 Koza Madencilik 8,59 8,84 -2,83 TAV Havalimanları 21,96 22,50 -2,40 Çemaş Döküm 2,20 2,25 -2,22 Doğan Holding 0,97 0,99 -2,02 Pegasus 26,32 26,86 -2,01 Tat Gıda 3,98 4,06 -1,97 Ülker Bisküvi 17,28 17,60 -1,82 Ford Otosan 64,90 66,10 -1,82 Ege Endüstri 302,00 307,40 -1,76 Migros Ticaret 19,57 19,90 -1,66 Vakıf GMYO 1,86 1,89 -1,59 Sabancı Holding 8,97 9,11 -1,54 Eczacıbaşı İlaç 3,40 3,45 -1,45 GSD Holding 0,69 0,70 -1,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

