Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 53,90 58,15 -7,31 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,39 3,59 -5,57 MLP Sağlık 13,99 14,70 -4,83 T.S.K.B. 1,00 1,05 -4,76 Bim Mağazalar 62,65 65,75 -4,71 Yataş 22,24 23,32 -4,63 Yapı ve Kredi Bank. 2,30 2,41 -4,57 Türk Hava Yolları 15,29 16,00 -4,44 Koza Altın 49,26 51,45 -4,26 Sasa Polyester 10,35 10,81 -4,26 Arçelik 14,93 15,56 -4,05 Turcas Petrol 1,68 1,75 -4,00 Anel Elektrik 2,31 2,40 -3,75 Migros Ticaret 18,77 19,50 -3,74 Ülker Bisküvi 16,65 17,29 -3,70 Emlak Konut GMYO 1,90 1,97 -3,55 Tofaş Oto. Fab. 23,38 24,22 -3,47 Şişe Cam 3,91 4,05 -3,46 Galatasaray Sportif 1,76 1,82 -3,30 Sabancı Holding 8,53 8,82 -3,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

