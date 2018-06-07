Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ASELSAN 21,40 23,60 -9,32 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,93 7,32 -5,33 Fenerbahçe Futbol 37,18 38,60 -3,68 Galatasaray Sportif 1,70 1,76 -3,41 Ayen Enerji 3,73 3,84 -2,86 Brisa 5,97 6,14 -2,77 Otokar 73,65 74,90 -1,67 Türk Telekom 5,25 5,33 -1,50 Pegasus 25,62 25,98 -1,39 Mavi Giyim 43,50 44,10 -1,36 Netaş Telekom. 8,83 8,95 -1,34 MLP Sağlık 13,92 14,10 -1,28 Türk Traktör 51,85 52,50 -1,24 Türk Hava Yolları 15,11 15,27 -1,05 Sasa Polyester 10,40 10,51 -1,05 Yataş 22,70 22,94 -1,05 Afyon Çimento 5,06 5,11 -0,98 Ege Endüstri 296,30 299,00 -0,90 Doğuş Otomotiv 6,91 6,97 -0,86 Aksa Enerji 3,80 3,83 -0,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

