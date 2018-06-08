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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,79 6,20 -6,61 Türk Hava Yolları 14,19 15,15 -6,34 Sasa Polyester 9,81 10,34 -5,13 TAV Havalimanları 21,42 22,52 -4,88 Kardemir (D) 4,36 4,57 -4,60 Yataş 21,60 22,38 -3,49 Pegasus 25,18 26,08 -3,45 Banvit 11,25 11,63 -3,27 Ereğli Demir Çelik 10,76 11,11 -3,15 Odaş Elektrik 4,12 4,25 -3,06 Albaraka Türk 1,29 1,33 -3,01 Koza Madencilik 8,10 8,34 -2,88 Sabancı Holding 8,89 9,15 -2,84 Çemtaş 5,02 5,16 -2,71 Garanti Bankası 8,48 8,71 -2,64 Vakıflar Bankası 5,21 5,35 -2,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,43 3,52 -2,56 Tüpraş 110,60 113,50 -2,56 İş Bankası (C) 5,78 5,92 -2,36 Halkbank 7,33 7,50 -2,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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