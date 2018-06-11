Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 8,09 9,52 -15,02 Yataş 18,83 20,72 -9,12 Çemaş Döküm 2,03 2,22 -8,56 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,47 5,85 -6,50 İhlas Holding 0,33 0,35 -5,71 Anadolu Efes 22,94 24,24 -5,36 Tekfen Holding 14,42 15,15 -4,82 İhlas Gayrimenkul 0,99 1,04 -4,81 Netaş Telekom. 8,39 8,80 -4,66 Vestel 8,16 8,54 -4,45 Odaş Elektrik 3,87 4,05 -4,44 Karsan Otomotiv 1,32 1,38 -4,35 Zorlu Enerji 1,33 1,39 -4,32 Koza Madencilik 7,32 7,65 -4,31 Koza Altın 45,94 48,00 -4,29 MLP Sağlık 12,88 13,44 -4,17 Yapı ve Kredi Bank. 2,43 2,53 -3,95 ICBC Turkey Bank 4,62 4,81 -3,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,23 3,36 -3,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,50 1,56 -3,85(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

