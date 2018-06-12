Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,26 -3,85 Koç Holding 14,10 14,66 -3,82 Bim Mağazalar 64,35 66,90 -3,81 Türk Hava Yolları 13,56 14,07 -3,62 Coca Cola İçecek 34,80 35,94 -3,17 Tofaş Oto. Fab. 23,82 24,60 -3,17 İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03 Çemaş Döküm 2,05 2,11 -2,84 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,40 5,53 -2,35 Ülker Bisküvi 18,26 18,64 -2,04 Emlak Konut GMYO 1,93 1,97 -2,03 Koza Altın 45,82 46,70 -1,88 Netaş Telekom. 8,50 8,66 -1,85 Sabancı Holding 8,86 9,02 -1,77 TAV Havalimanları 22,24 22,64 -1,77 Sinpaş GMYO 0,59 0,60 -1,67 Şişe Cam 4,43 4,50 -1,56 Albaraka Türk 1,27 1,29 -1,55 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,23 3,28 -1,52 Halk GMYO 0,75 0,76 -1,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

