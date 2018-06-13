Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,99 2,17 -8,29 Koza Altın 42,44 44,54 -4,71 İpek Doğal Enerji 7,36 7,69 -4,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,26 -3,85 MLP Sağlık 12,60 13,10 -3,82 Koza Madencilik 7,06 7,33 -3,68 Sasa Polyester 8,66 8,99 -3,67 ICBC Turkey Bank 4,41 4,57 -3,50 Ayen Enerji 3,53 3,65 -3,29 Sabancı Holding 8,76 9,01 -2,77 Gözde Girişim 2,51 2,58 -2,71 Netaş Telekom. 8,06 8,27 -2,54 Tekfen Holding 14,00 14,35 -2,44 Türk Traktör 48,76 49,90 -2,28 Odaş Elektrik 3,96 4,05 -2,22 İhlas Gayrimenkul 0,95 0,97 -2,06 Anadolu Efes 23,30 23,78 -2,02 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,46 1,49 -2,01 Global Yat. Holding 3,60 3,67 -1,91 Turcas Petrol 1,63 1,66 -1,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

