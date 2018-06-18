FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Altın 38,06 40,90 -6,94 Koza Madencilik 6,68 7,08 -5,65 İpek Doğal Enerji 7,31 7,72 -5,31 Bim Mağazalar 65,70 68,90 -4,64 Çemaş Döküm 1,99 2,07 -3,86 Sabancı Holding 8,59 8,93 -3,81 Anadolu Efes 22,72 23,58 -3,65 Coca Cola İçecek 33,52 34,76 -3,57 Ereğli Demir Çelik 10,24 10,58 -3,21 Aselsan 19,90 20,50 -2,93 Yataş 19,99 20,48 -2,39 Mavi Giyim 38,42 39,34 -2,34 Türk Telekom 5,04 5,16 -2,33 İş Bankası (C) 5,70 5,83 -2,23 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,36 1,39 -2,16 Doğan Holding 0,92 0,94 -2,13 Aksa Enerji 3,93 4,00 -1,75 Bera Holding 1,74 1,77 -1,69 Sinpaş GMYO 0,59 0,60 -1,67 Borusan Mannesmann 8,12 8,25 -1,58(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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