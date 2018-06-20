Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Değişim (%) IPEKE 6,76 -4,92 IEYHO 0,25 -3,85 CEMAS 1,91 -3,54 SOKM 8,45 -3,21 EREGL 10,57 -2,94 SASA 9,26 -2,42 BANVT 10,94 -2,32 TKFEN 14,32 -1,85 KOZAA 6,47 -1,82 PGSUS 23,82 -1,81 KOZAL 37,06 -1,59 ANACM 2,71 -1,45 FROTO 63,10 -1,25 BIMAS 64,25 -1,08 TAVHL 22,32 -1,06 IHLGM 0,93 -1,06 EGEEN 284,30 -1,04 TSKB 0,96 -1,03 DOAS 6,87 -1,01 KIPA 1,98 -1,00(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)

