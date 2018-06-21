Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 20,76 21,60 -3,89 Alarko Holding 4,73 4,84 -2,27 Migros Ticaret 18,90 19,33 -2,22 Ereğli Demir Çelik 10,26 10,47 -2,01 Mavi Giyim 37,24 38,00 -2,00 Şok Marketler 7,99 8,14 -1,84 Enerjisa Enerji 6,21 6,32 -1,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,62 4,70 -1,70 Halkbank 7,44 7,56 -1,59 Halk GMYO 0,75 0,76 -1,32 Odaş Elektrik 4,36 4,41 -1,13 Soda Sanayii 6,28 6,35 -1,10 Doğan Holding 0,94 0,95 -1,05 Emlak Konut GMYO 2,00 2,02 -0,99 Koza Madencilik 6,38 6,44 -0,93 Koza Altın 36,10 36,40 -0,82 Vakıflar Bankası 4,93 4,97 -0,80 Tüpraş 113,50 114,30 -0,70 Galatasaray Sportif 1,63 1,64 -0,61 Çemtaş 4,58 4,60 -0,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

