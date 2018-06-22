Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,69 4,90 -4,29 Afyon Çimento 5,95 6,19 -3,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,72 5,92 -3,38 Brisa 5,96 6,14 -2,93 İhlas Holding 0,34 0,35 -2,86 Yataş 20,30 20,78 -2,31 MLP Sağlık 13,73 14,05 -2,28 Göltaş Çimento 44,16 45,14 -2,17 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,42 1,45 -2,07 Global Yat. Holding 3,34 3,41 -2,05 Aksa Enerji 4,08 4,16 -1,92 Türk Hava Yolları 12,72 12,96 -1,85 Odaş Elektrik 4,25 4,32 -1,62 Soda Sanayii 6,21 6,30 -1,43 Anel Elektrik 2,38 2,41 -1,24 Turcas Petrol 1,63 1,65 -1,21 Ayen Enerji 3,49 3,53 -1,13 Turkcell 11,57 11,70 -1,11 Vakıf GMYO 1,80 1,82 -1,10 Petkim 4,64 4,69 -1,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

