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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 14:04 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto. Fab.24,1025,48-5,42ICBC Turkey Bank4,444,68-5,13Ford Otosan66,6069,75-4,52Koç Holding13,9114,45-3,74İş Bankası (C)5,786,00-3,67Arçelik15,6416,22-3,58TAV Havalimanları22,1823,00-3,57Doğan Holding0,930,96-3,12Trakya Cam4,254,36-2,52Bim Mağazalar66,6568,25-2,34Akbank7,217,37-2,17T.S.K.B.0,930,95-2,11Enka İnşaat4,614,69-1,71Alarko Holding4,624,70-1,70Garanti Bankası8,388,52-1,64Şok Marketler8,078,20-1,59Enerjisa Enerji6,096,16-1,14İş GMYO0,970,98-1,02Türk Traktör50,0550,50-0,89Ege Endüstri295,20297,60-0,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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