Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 2,45 2,52 -2,78 Mavi Giyim 37,26 38,20 -2,46 İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38 Kardemir (D) 4,59 4,70 -2,34 Karsan Otomotiv 1,68 1,72 -2,33 Gersan Elektrik 5,04 5,13 -1,75 Galatasaray Sportif 1,78 1,81 -1,66 Emlak Konut GMYO 1,97 2,00 -1,50 Özderici GMYO 5,27 5,35 -1,50 İpek Doğal Enerji 5,59 5,67 -1,41 GSD Holding 0,70 0,71 -1,41 Odaş Elektrik 5,36 5,43 -1,29 Yataş 20,34 20,60 -1,26 Koza Madencilik 6,17 6,24 -1,12 Akbank 7,44 7,52 -1,06 Alarko Holding 4,69 4,74 -1,05 Otokar 76,70 77,50 -1,03 Net Holding 1,92 1,94 -1,03 Garanti Bankası 8,38 8,46 -0,95 Türk Hava Yolları 13,86 13,99 -0,93 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

