FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 5,89 6,05 -2,64 İhlas Holding 0,39 0,40 -2,50 Özderici GMYO 5,40 5,53 -2,35 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,72 1,75 -1,71 Sinpaş GMYO 0,62 0,63 -1,59 Şişe Cam 4,29 4,35 -1,38 Doğan Holding 1,00 1,01 -0,99 Bera Holding 2,04 2,06 -0,97 Soda Sanayii 6,29 6,35 -0,94 Tüpraş 109,60 110,60 -0,90 Hürriyet Gzt. 1,30 1,31 -0,76 Ford Otosan 59,85 60,30 -0,75 Trakya Cam 4,24 4,27 -0,70 TAV Havalimanları 22,04 22,18 -0,63 Gübre Fabrik. 3,66 3,68 -0,54 Doğuş Otomotiv 6,90 6,93 -0,43 Ereğli Demir Çelik 10,53 10,56 -0,28 Kordsa Teknik Tekstil 6,74 6,75 -0,15 Kartonsan 276,50 276,90 -0,14 Tofaş Oto. Fab. 22,84 22,86 -0,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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