Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Gayrimenkul1,531,58-3,16Mavi Giyim37,9638,76-2,06Bim Mağazalar69,0070,40-1,99Eczacıbaşı İlaç3,453,52-1,99Flap Kongre Toplantı Hiz.7,037,17-1,95Soda Sanayii6,326,44-1,86Netaş Telekom.9,499,66-1,76Enerjisa Enerji6,316,42-1,71Kardemir (D)4,804,88-1,64Sinpaş GMYO0,620,63-1,59Şişe Cam4,374,44-1,58Gersan Elektrik5,105,18-1,54Ülker Bisküvi18,0118,26-1,37Gübre Fabrik.3,643,69-1,36Kipa Ticaret2,192,22-1,35Tat Gıda4,444,50-1,33İş Fin.Kir.2,993,03-1,32Alarko Holding4,684,74-1,27Sabancı Holding8,738,84-1,24Koza Madencilik6,366,44-1,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

