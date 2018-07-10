Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,28 -7,14 Garanti Bankası 8,13 8,57 -5,13 İhlas Holding 0,41 0,43 -4,65 Yapı ve Kredi Bank. 2,35 2,46 -4,47 Ak Enerji 0,74 0,77 -3,90 Odaş Elektrik 5,21 5,42 -3,87 Gözde Girişim 2,91 3,02 -3,64 Akbank 7,40 7,67 -3,52 Sabancı Holding 8,55 8,85 -3,39 Özderici GMYO 5,55 5,74 -3,31 Turkcell 12,48 12,90 -3,26 Migros Ticaret 19,55 20,20 -3,22 İş Fin.Kir. 2,76 2,85 -3,16 Koç Holding 13,72 14,16 -3,11 MLP Sağlık 14,38 14,84 -3,10 İhlas Gayrimenkul 1,58 1,63 -3,07 Emlak Konut GMYO 1,90 1,96 -3,06 Deva Holding 4,12 4,25 -3,06 Şekerbank 1,28 1,32 -3,03 T.S.K.B. 0,99 1,02 -2,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
e-Devlet'ten yeni hizmet daha!
Mehmet Şimşek'ten yeni kabine sonrası ilk açıklama
Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı
Dolar ne kadar, güne nasıl başladı? Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası dolar çok sert yükselmişti! İşte piyasalarda son durum...
Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı
BIST yatırım yapmak için şirket arıyor
Nissan'dan emisyon itirafı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum