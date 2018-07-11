Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 5,43 5,78 -6,06 Turcas Petrol 1,70 1,81 -5,89 Garanti Bankası 7,44 7,87 -5,46 Tat Gıda 4,11 4,33 -5,08 Afyon Çimento 5,60 5,87 -4,60 Sabancı Holding 8,07 8,44 -4,38 Gübre Fabrik. 3,52 3,68 -4,35 Turkcell 11,59 12,11 -4,29 Koç Holding 13,11 13,69 -4,24 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,64 1,71 -4,09 Şekerbank 1,22 1,27 -3,94 Vakıflar Bankası 4,51 4,69 -3,84 İş Bankası (C) 5,28 5,49 -3,83 Netaş Telekom. 8,79 9,13 -3,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,27 -3,70 Otokar 73,80 76,60 -3,66 Halkbank 7,10 7,36 -3,53 ICBC Turkey Bank 4,14 4,29 -3,50 Doğuş Otomotiv 6,40 6,63 -3,47 Tümosan Motor ve Traktör 5,57 5,77 -3,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

