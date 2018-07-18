FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 25,12 25,88 -2,94 Tekfen Holding 18,17 18,70 -2,83 GSD Holding 0,70 0,72 -2,78 Trakya Cam 4,59 4,72 -2,75 Metro Holding 0,95 0,97 -2,06 Akbank 6,51 6,64 -1,96 Sabancı Holding 7,77 7,92 -1,89 Tüpraş 99,80 101,70 -1,87 Soda Sanayii 5,79 5,90 -1,86 Ford Otosan 58,25 59,25 -1,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,45 6,56 -1,68 MLP Sağlık 12,79 13,00 -1,62 Tofaş Oto. Fab. 21,80 22,14 -1,54 Deva Holding 4,24 4,30 -1,40 ASELSAN 28,36 28,76 -1,39 Kardemir (D) 4,39 4,45 -1,35 Zorlu Enerji 1,49 1,51 -1,32 Karsan Otomotiv 1,63 1,65 -1,21 Garanti Bankası 6,63 6,71 -1,19 İş GMYO 0,89 0,90 -1,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERAralarında 30 cm varmış!Aralarında 30 cm varmış!
İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği ProtokolüİŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü
Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorumSevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

Araştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyor

Araştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.