Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 25,12 25,88 -2,94 Tekfen Holding 18,17 18,70 -2,83 GSD Holding 0,70 0,72 -2,78 Trakya Cam 4,59 4,72 -2,75 Metro Holding 0,95 0,97 -2,06 Akbank 6,51 6,64 -1,96 Sabancı Holding 7,77 7,92 -1,89 Tüpraş 99,80 101,70 -1,87 Soda Sanayii 5,79 5,90 -1,86 Ford Otosan 58,25 59,25 -1,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,45 6,56 -1,68 MLP Sağlık 12,79 13,00 -1,62 Tofaş Oto. Fab. 21,80 22,14 -1,54 Deva Holding 4,24 4,30 -1,40 ASELSAN 28,36 28,76 -1,39 Kardemir (D) 4,39 4,45 -1,35 Zorlu Enerji 1,49 1,51 -1,32 Karsan Otomotiv 1,63 1,65 -1,21 Garanti Bankası 6,63 6,71 -1,19 İş GMYO 0,89 0,90 -1,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

