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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 13:34 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,28 -3,57 Ülker Bisküvi 17,35 17,97 -3,45 Gersan Elektrik 4,93 5,06 -2,57 Migros Ticaret 19,77 20,26 -2,42 Ford Otosan 59,85 61,25 -2,29 Yataş 4,51 4,61 -2,17 Doğan Holding 0,96 0,98 -2,04 Tekfen Holding 17,96 18,33 -2,02 İskenderun Demir Çelik 7,84 8,00 -2,00 Zorlu Enerji 1,50 1,53 -1,96 Vestel 8,61 8,78 -1,94 İhlas Gayrimenkul 1,54 1,57 -1,91 Karsan Otomotiv 1,63 1,66 -1,81 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,65 1,68 -1,79 Kordsa Teknik Tekstil 7,29 7,42 -1,75 Gübre Fabrik. 3,39 3,45 -1,74 Sinpaş GMYO 0,58 0,59 -1,69 Turcas Petrol 1,76 1,79 -1,68 Özak GMYO 2,39 2,43 -1,65 Şekerbank 1,21 1,23 -1,63(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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