Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 5,10 5,20 -1,92 Halkbank 6,77 6,89 -1,74 Vakıflar Bankası 4,02 4,09 -1,71 Borusan Mannesmann 9,44 9,60 -1,67 Kardemir (D) 4,19 4,26 -1,64 Ege Endüstri 337,50 343,00 -1,60 Deva Holding 4,31 4,37 -1,37 Eczacıbaşı İlaç 3,68 3,73 -1,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,61 1,63 -1,23 Mavi Giyim 35,40 35,82 -1,17 Odaş Elektrik 5,07 5,13 -1,17 Arçelik 12,53 12,67 -1,10 Yataş 4,36 4,40 -0,91 Koç Holding 13,37 13,48 -0,82 Tekfen Holding 18,18 18,32 -0,76 Koza Altın 41,60 41,92 -0,76 Aksa 10,78 10,86 -0,74 Çemaş Döküm 2,75 2,77 -0,72 Otokar 70,30 70,80 -0,71 Afyon Çimento 5,69 5,73 -0,70(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

