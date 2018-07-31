Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 9,65 9,94 -2,92 Çemaş Döküm 2,72 2,79 -2,51 MLP Sağlık 13,57 13,91 -2,44 TAV Havalimanları 29,38 30,10 -2,39 Özderici GMYO 5,06 5,16 -1,94 Anadolu Efes 20,72 21,08 -1,71 GSD Holding 0,70 0,71 -1,41 Alarko GMYO 43,68 44,22 -1,22 Mavi Giyim 35,84 36,26 -1,16 Borusan Mannesmann 9,53 9,61 -0,83 Ülker Bisküvi 17,54 17,68 -0,79 Coca Cola İçecek 29,78 30,00 -0,73 Odaş Elektrik 5,47 5,51 -0,73 Enka İnşaat 4,86 4,89 -0,61 Şok Marketler 8,90 8,95 -0,56 Eczacıbaşı İlaç 3,61 3,63 -0,55 Deva Holding 4,34 4,36 -0,46 Petkim 4,51 4,53 -0,44 Şişe Cam 5,06 5,08 -0,39 Trakya Cam 4,53 4,55 -0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

