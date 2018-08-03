Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tüpraş107,90111,90-3,57Ereğli Demir Çelik11,9012,04-1,16Şok Marketler8,228,31-1,08Koç Holding13,3813,45-0,52Doğuş Otomotiv6,526,53-0,15T.S.K.B.0,840,840,00Global Yat. Holding3,273,270,00Çemaş Döküm2,592,590,00Sabancı Holding7,907,900,00Özak GMYO2,382,380,00Türk Traktör49,2049,140,12Tekfen Holding19,0719,020,26Enka İnşaat4,754,730,42Tofaş Oto. Fab.21,5821,480,47Odaş Elektrik5,155,120,59Kordsa Teknik Tekstil7,777,720,65Türk Telekom4,584,550,66Zorlu Enerji1,501,490,67Yataş4,184,150,72Kipa Ticaret2,472,450,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

