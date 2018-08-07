Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 5,00 5,30 -5,66 Odaş Elektrik 4,44 4,67 -4,93 Ege Endüstri 313,80 320,00 -1,94 Mavi Giyim 32,80 33,42 -1,86 Türk Traktör 47,94 48,80 -1,76 Yataş 3,92 3,99 -1,75 Doğan Holding 1,16 1,18 -1,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,19 5,26 -1,33 Alarko GMYO 44,52 45,10 -1,29 T.S.K.B. 0,82 0,83 -1,20 Metro Holding 0,89 0,90 -1,11 Bim Mağazalar 68,45 69,20 -1,08 Afyon Çimento 5,58 5,63 -0,89 ICBC Turkey Bank 5,59 5,64 -0,89 Şok Marketler 8,05 8,12 -0,86 Eczacıbaşı İlaç 3,54 3,57 -0,84 İhlas Gayrimenkul 1,45 1,46 -0,68 Şişe Cam 4,86 4,89 -0,61 Soda Sanayii 6,55 6,59 -0,61 Anadolu Cam 3,28 3,30 -0,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

