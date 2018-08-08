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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 13:45 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 14,52 14,87 -2,35 Türk Telekom 4,46 4,56 -2,19 Çemaş Döküm 2,50 2,55 -1,96 Mavi Giyim 32,30 32,90 -1,82 Galatasaray Sportif 1,67 1,70 -1,76 Doğan Holding 1,14 1,16 -1,72 ICBC Turkey Bank 5,37 5,45 -1,47 GSD Holding 0,69 0,70 -1,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,32 5,39 -1,30 Koç Holding 13,38 13,55 -1,25 T.S.K.B. 0,83 0,84 -1,19 Gözde Girişim 2,60 2,63 -1,14 Turkcell 12,40 12,54 -1,12 Odaş Elektrik 4,46 4,51 -1,11 Metro Holding 0,93 0,94 -1,06 Tüpraş 104,20 105,30 -1,04 İş GMYO 0,98 0,99 -1,01 Vakıflar Bankası 4,08 4,12 -0,97 Aksa 11,44 11,55 -0,95 TAV Havalimanları 27,32 27,58 -0,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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